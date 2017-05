ಐಪಿಎಲ್ 2017 : ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದು ರನ್ ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2017ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Story first published: Monday, May 22, 2017, 0:56 [IST]

English summary

IPL 2017: Full list of award winners and major statistics.Sunrisers Hyderabad (SRH) captain David Warner and team-mate Bhuvneshwar Kumar won the Orange and Purple Cap awards. Who else struck it big? Find out here.