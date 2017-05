ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ 5 ಅಂಶಗಳು

ದುರ್ಬಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಸೋಲಿನ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು ಲೀಗ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Here are the five reasons behind the defeat of Sun Risers Hyderabad, the defending champions of IPL. This team lost the match of IPL play-off on May 17, 2017 at Chinnaswamy stadium of Bengaluru and ousted from the tournament.