ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ 5 ಅಂಶಗಳು

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ದೈತ್ಯ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಾರುವಾಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದು ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

English summary

Here are the five reasons to explain why Sunrisers Hyderabad touched the victory over Delhi Daredevils in IPL match on April 20, 2017.