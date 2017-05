ಐಪಿಎಲ್ 10 ಫೈನಲ್ : ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಪುಣೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 21ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಪುಣೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

The #IPL trophy 🏆 in all its glitz. All set for the pre #IPLfinal press conference pic.twitter.com/ohoU1WBg9U

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 12:14 [IST]

Find out the schedule and venue of the upcoming Indian Premier League (IPL) 2017 final on May 21, here. Here is the likely playing XI of Rising Pune Supergiant and Mumbai Indians for the final clash.