ಐಪಿಎಲ್ 10 ಫೈನಲ್ : ಪುಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ!

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10ನೇ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 20:09 [IST]

English summary

Mumbai Indians have won the toss and elected to bat against Rising Pune Supergiant in the Grand Finale of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Sunday (May 21).