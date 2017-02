ಹರಾಜು ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಪಡೆ ಹೀಗಿದೆ

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವೇಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ತೈಮಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರನ್ನು 12 ಕೋಟಿ ರು ನೀಡಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹರಾಜಿನ ನಂತರ ಆರ್ ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸಮತೋಲನ ಹೇಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ

Story first published: Monday, February 20, 2017, 16:09 [IST]

English summary

On Monday(Feb 20), the IPL Auction was held in Bengaluru. Most expensive buy was Tymal Mills (England) - Rs 12 crore, brought by Royal Challengers Bangalore (RCB)