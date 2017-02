ಐಪಿಎಲ್ 2017 : ಯಾವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ?

ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2017ರ ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 05 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 14 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ

English summary

The Indian Premier League (IPL) 2017 Players Auction is over and now it is time for the action to unfold on the ground on April 5. Here are the FINAL squads of all 8 franchises after today's Players Auction in Bengaluru