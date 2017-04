ಈ ಬಾರಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನೋಡುವ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ!

2015ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಣಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

English summary

The IPL 2017 is just around the corner and cricket fans this season will have more reason to cheer. Fan Parks get bigger and better, to spread across 36 cities which includes Tumakuru in Karnataka.