ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲಿಗೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಬೇಗನ್ ಕ್ರೀಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರೆ, ರಹಾನೆಯವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೇಗನೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

English summary

Mumbai Indians suffered 7 wicket loss to Rising Pune Supergiants in a IPL match on April 6th, 2017 at MCC stadium Pune. Openers failure and allowing Pune's captain Steven Smith to occupy the crease are main reasons for Mumbai's debacle.