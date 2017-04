ಐಪಿಎಲ್ : ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ವಾರ್ನರ್ ರಿಂದ ವಂಚನೆ?

ಐಪಿಎಲ್ 10ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದು ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಸೋಲುಣಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ವಾರ್ನರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾದದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 1:24 [IST]

In a Twenty20 contest the game moves at a very rapid pace. There is very little time for players, umpires and even the fans to think. In such a scenario sometimes mistakes do happen. But last night was something bizarre.