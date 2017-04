ಶಮಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿ?

ಐಪಿಎಲ್ 10ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಮಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದೋ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 7, 2017, 13:42 [IST]

English summary

IPL 2017: Delhi Daredevils cricketer Mohammed Shami on Wednesday took to Facebook to post a picture of him digging the grave for his father’s burial, leaving fans shocked.