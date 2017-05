ಗೇಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಾಗಲು ಯುವರಾಜ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂತೆ!

ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್‌ ಅವರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Taking a cue from the likes of Yuvraj Singh and Saina Nehwal, Royal Challengers Bangalore’s star batsman Chris Gayle has turned investor, making investments in various business ventures, including real estate.