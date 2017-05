ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ : ಇಬ್ಬರು ಗುಜರಾತ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಭೀತಿ!

ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಬುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಹೊರ ಬಂದ ಸತ್ಯ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 7:45 [IST]

The police are likely to question two Gujarat Lions players soon following the arrest of three bookies in connection with the IPL 2017 betting scam. The three bookies are alleged to have named two players from the Gujarat Lions team.