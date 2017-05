ವಿಡಿಯೋ: ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆ ಮಾರಕವಾದ ಅಕ್ಷರ್ ಹಿಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್!

ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ, ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಸೋಲಿಗೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾರಣ.

English summary

At a time when dropped catches have become a routine in the ongoing Indian Premier League (IPL) 2017, Kings XI Punjab recorded a 14-run win against Kolkata Knight Riders thanks to some good fielding.