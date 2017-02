ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು: ಮಾರ್ಗನ್, ಸ್ಟೋಕ್ಸ್, ಇಶಾಂತ್ ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೇಟ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೇಟ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

India paceman Ishant Sharma, England's limited overs skipper Eoin Morgan and former Australia pace spearhead Mitchell Johnson are among 7 players who have listed themselves at the highest base price of Rs 2 crore (approx USD 298,000) for the Indian Premier League (IPL 10) players auction.