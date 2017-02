ಐಪಿಎಲ್ 2017 ಹರಾಜು : ಮಾರಾಟವಾದ ಆಟಗಾರರ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಪಾಲಾಗಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 10:38 [IST]

IPL 2017 Auction: Full list of players sold. The IPL auction is happening in Bengaluru at Ritz Carlton hotel. Ben Strokes sets record by getting Rs. 14.5 cr and joins Raising Pune Supergiants.