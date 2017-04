ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸೆಳೆದ ಎಬಿಡಿ ಪುತ್ರನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಎಬಿಡಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಗೆಯಲಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಬಿಡಿ ಅವರು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪೋರನೂ ಬ್ಯಾಟು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 14:20 [IST]

English summary

The video of AB De Villiers and his son's practice session during this IPL 10, went viral in you tube. It has crossed one million in few days. In the video, son Abraham also wants to follow in dad's footsteps and like a typical father, AB is helping the little one to get into the groove.