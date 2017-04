ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಬಿಡಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಆ ಕರೆ!

ಎಬಿಡಿ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 16:46 [IST]

English summary

A phone call just before the game inspired Royal Challengers Bangalore's (RCB) South African superstar AB de Villiers to deliver yet another Twenty20 masterclass.