ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 5 ಕಾರಣಗಳು

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕೋಲ್ಕತಾ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.

English summary

Kolkata Knite Riders makes a great start in IPL 10, as it has got registered 10 wicket victory in its first match against Gujarat Lions at Rajkot on April 7, 2017. Here are the 5 things which helped them to get this memorable victory.