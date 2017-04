ಕೋಲ್ಕತಾ ಮಣಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ 5 ಅಂಶಗಳು

ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳ ಈ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಜಯದ ಮಾಲೆ ಸಂದಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಗೇ. ಅದೂ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 11:44 [IST]

English summary

The IPL Match between Kolkata Kniteriders (KKR) and Gujarat Lions on April 22, 2017 was a battle of batsmen. From KKR, Robin Uttappa and Sunil Narain and from Gurat Lions, Aaron Finch and Suresh Raina lead the show. But finally, victory turned towards Raina side. Here are the 5 reasons for the Gujarat Lion's win.