ಐಪಿಎಲ್ 10: ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಯಾವ 4 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ?

ಸತತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) continued their surge in the points-table with three back to back wins in the ongoing Indian Premier League (IPL) 2017.