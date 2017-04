ಐಪಿಎಲ್ 10 ರ ಸಂಭ್ರಮ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10ರ ಕಥೆ

ಐಪಿಎಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ ನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಾಂತ ಜರ್ಸಿ(ನಂಬರ್ 10) ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

English summary

As the Indian Premier League (IPL) is in its 10th edition this year, some of the moments in the cash-rich Twenty20 tournament are unforgettable. And Mumbai Indians' (MI) great gesture in 2013 has been first in cricket world and special.