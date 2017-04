ಐಪಿಎಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಬಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್ ರಂಥ ಆಟಗಾರರಿದ್ದು 132 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 49ಸ್ಕೋರಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 12:50 [IST]

English summary

Twenty20 has is often termed as a batsmen's game as the shortest format of the game is known for huge team totals, big sixes and boundaries.