ಐಪಿಎಲ್: ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳು

ಸಂಕುಚಿತ ಬೌಂಡರಿ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳಿಗೆ ಮಿಂಚಲು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:21 [IST]

English summary

As Indian Premier League enters its tenth year, we look at the 10 fastest centuries slammed in the history of the league (As on April 30, 2017).