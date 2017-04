ಐಪಿಎಲ್: ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿನ್ನೋಟ

ಹಣದ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ.ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2017ರಂತೆ ಟಾಪ್ 10 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 20:09 [IST]

English summary

One of the biggest reasons for the immense success of the Indian Premier League (IPL) is the presence of some big names in the business of their times.