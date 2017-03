ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆಗೆ ಆಘಾತ, ಐಪಿಎಲ್ 10ನಿಂದ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಹೊರಕ್ಕೆ!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಭುಜ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 11:48 [IST]

Australia all-rounder Mitchell Marsh is set to miss the tenth edition of Indian Premier League owing to a shoulder injury, dealing a blow to his franchise Rising Pune SuperGiant. (RPS Squad for IPL 10)