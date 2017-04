ಐಪಿಎಲ್: ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಸ್ಥಾನ

ಟ್ವೆಂಟಿ 20 ಕದನದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 12:04 [IST]

English summary

Presenting to you the top 10 bowling figures in the history of the Indian Premier League (IPL). Sohail Tanvir is at number one spot.Spin legend Anil Kumble in the third position.