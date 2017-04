ಐಪಿಎಲ್ : ಟಾಪ್ 10 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರರ್, ಗೇಲ್ ನಿಂದ ಸೈಮಂಡ್ ತನಕ

ಐಪಿಎಲ್ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ವೀರರ ವಿವರ ಮುಂದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

When fans think of Twenty20 cricket what comes to their minds is only big hits from the willows of batsmen. The shortest format of the game is tailor-made to unleash sixes and fours. As IPL enters its 10th year this season, we look at the top 10 highest individual scores in the history of the league. Here they are.