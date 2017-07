ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಗೆ ಗಾಯ

ಲಂಡನ್, ಜುಲೈ 23: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗಾಯಾಳು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು, ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೆಟ್‌ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹರ್ಮನ್‌ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರೀತ್‌ ಕೌರ್‌‌ ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.



Injury worry for India. Harmanpreet Kaur hurt her right shoulder batting in the nets. Said she was fine but looked v uncomfortable. #WWC17 pic.twitter.com/irxAQXJRZz

ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

Mithali Raj says she believes Kaur will be fit to play tomorrow and the icing is precautionary to deal with niggles. #WWC17