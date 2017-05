ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಲಿದೆ: ಬಿಸಿಸಿಐ

ಮುಂಬರುವ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಗೆಗಿನ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸಭೆ (ಎಸ್​ಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 12:56 [IST]

English summary

The BCCI SGM unanimously decided that the Indian cricket team will participate in the upcoming ICC Champions Trophy. The All-India Senior Selection Meeting will be held tomorrow, May 8, in New Delhi to pick the team.