ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 189 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೋಲುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಗೆಲವಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆದಿದೆ.

English summary

India have applied a defibrillator to this series, surging to a dramatic victory on the fourth day against Australia in Bengaluru. By this, India has achieved 1-1 equality in four match test series.