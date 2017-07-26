ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್:ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ

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ಗಾಲೆ, ಜುಲೈ 26 : ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

India Vs Sri Lanka, Galle Test, Day 1: Hardik Pandya makes his debut as Virat Kohli elects to bat

ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡಗಳು ಇಂತಿವೆ:

India: Shikhar Dhawan, Abhinav Mukund, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli (C), Ajinkya Rahane, Hardik Pandya, Ravichandran Ashwin, Wriddhiman Saha (WK), Ravindra Jadeja, Mohammed Shami, Umesh Yadav.

Sri Lanka: Upul Tharanga, Dimuth Karunaratne, Kusal Mendis (WK), Danushka Gunathilaka, Angelo Mathews, Asela Gunaratne, Niroshan Dickwella, Dilruwan Perera, Rangana Herath (C), Nuwan Pradeep, Lahiru Kumara.

India vs Sri Lanka: Hardik Pandya may play in first match says Virat Kohli
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English summary
India skipper Virat Kohli won the toss and elected to bat against Sri Lanka in the opening Test of the three-match series at Galle on Wednesday (July 26).
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