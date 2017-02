ಅಂಪೈರ್ ಷಂಶುದ್ದೀನ್ ಮೈದಾನ ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ತಿದ್ದೇಕೆ?

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಷಂಶುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Indian umpire Shamshuddin who was under fire for his wrong decisions in the second T20I has stepped down from on-field duty in the series deciding third game between the hosts and England here today (February 1).