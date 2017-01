ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೋ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

A photo posted by Joe Root (@root66) on Dec 25, 2015 at 10:21am PST

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:53 [IST]

English summary

India Vs England: England's star batsman Joe Root is likely to miss the starting games of the upcoming ODI series against India.