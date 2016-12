ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 4-0ರಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 75 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-0 ರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 16:15 [IST]

English summary

India Vs England, 5th Test: India win by an innings and 75 runs, claim series 4-0