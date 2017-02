ಚಾಹಲ್ ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ 2-1 ಜಯ

ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 3ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 202/6 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 21:25 [IST]

English summary

3rd T20I: Yuzvendra Chahal's six for helps India thrash England by 75 runs. England skipper Eoin Morgan won his third toss in a row and elected to chase against India in the third Twenty20 international match against India here on Wednesday (February 1).