2ನೇ ಟಿ20: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ

ನಾಗ್ಪುರದ 2ನೇ ಟಿ20 ಗೆಲ್ಲಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 145 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.

Story first published: Sunday, January 29, 2017, 22:29 [IST]

2nd T20I, Nagpur: India win by 5 wickets level series 1-1. England produced another brilliant bowling performance to restrict India to 144/8.But England able to score 139/6. 3 match series tied at 1-1.