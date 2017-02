52 ವರ್ಷ ಹಳೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಾ!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಾ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Cheteshwar Pujara continued his impressive run with the bat and today (February 9) broke a 52-year-old Indian record during the first day's play of the one-off Test against Bangladesh here.