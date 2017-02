2ನೇ ದಿನದಾಟ: ಭರ್ಜರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿ ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 477/4 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 11:57 [IST]

English summary

Capitalising on the good start, hosts India reached 477 for the loss of 4 wickets at lunch against Bangladesh on second day of the one-off Test against at the Rajiv Gandhi International Stadium here on Friday (Feb 10).