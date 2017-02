ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಶತಕ

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಅರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 11:56 [IST]

India skipper Virat Kohli on Thursday (Feb 9) won the toss and elected to bat first against Bangladesh in the one-off Test at Hyderabad.