ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಭಾರತ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ವೇಳೆ ಬದಲು

ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ವೇಳೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರ ಬದಲಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

The one-off Test between India and Bangladesh has been pushed by a day and will now take place from Feb 9-13 here in Hyderabad.