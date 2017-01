ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ, ಪಾರ್ಥೀವ್ ಪಟೇಲ್ ಔಟ್

ಪ್ರವಾಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪಾರ್ಥೀವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹಾ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ

