ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಭುಜಕ್ಕೆ 'ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್' ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಂಟ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊಲದ ದಿನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 22:48 [IST]

English summary

India skipper Virat Kohli is recuperating from the shoulder injury he sustained while fielding on the opening day of the third Test against Australia on Thursday (March 16).