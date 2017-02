ಭಾರತ Vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕದನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಇದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ನಡುವಿನ ಕದನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 9:47 [IST]

English summary

India and Australia will face off in a 4-Test series starting in Pune from February 23. The teams will battle for the Border-Gavaskar Trophy.