ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದೆರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Australia have been dealt a huge blow as left-arm paceman Mitchell Starc was ruled out of the remainder of the India Test series due to a fractured foot.