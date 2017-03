3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ : ಪೂಜಾರ ದ್ವಿಶತಕ, ಸಹಾ ಶತಕ, ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು(ಮಾರ್ಚ್ 19) ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ದ್ವಿಶತಕ 202 ಹಾಗೂ ವೃದ್ದಿಮಾನ ಸಹಾ ಶತಕದ ನೆರವನಿಂದ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

India dominated a crucial first session as they scored 503/6 at Tea against Australia on day four of the third Test against Australia here on Sunday (March 19).