ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್ : ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್

ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ನಂತರ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಜಯ್(82) ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗೆ ತೆರಳಿದರು.

English summary

India made a good start to the 3rd day of the 3rd Test against Australia today (March 18) as they lost only one wicket in the opening session. At lunch, India were 193/2 in 70.4 overs. They trail by 258 runs.