ರಾಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್ : ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ, ಆಸೀಸ್ ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ

ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಭಾರತದ ಗುರಿ, ಪಂದ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಯಾರಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಿತ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ದಿನದಾಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

English summary

Australia face an uphill task of saving the match as they come out to bat on fifth and final day of the third Test match against India here on Monday (March 20).