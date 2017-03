2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 112ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಜಯ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 188 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಆಸೀಸ್ 112ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಸೊಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

Tuesday, March 7, 2017, 13:04 [IST]

Australian pacers Mitchell Starc and Josh Hazlewood wreaked havoc with the second new ball to trigger India's another sensational batting collapse on day four of the second Test match here on Tuesday (March 7).