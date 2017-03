2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ : ಚಹಾ ವಿರಾಮ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 35 ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ

ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 87ರನ್ ಗಳ ಮಹತ್ವದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 35ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದೆ.

Ravindra Jadeja returned with a brilliant six-for as India bundled Australia for 276 in 122.4 overs in their first innings on third day of the second Test match here on Monday (March 6).